Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

На Мальті почалося засідання міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ

На зустрічі мають розглянути погодження річного бюджету організації, а також визначити країну, яка головуватиме у 2026 р. 

На Мальті почалося засідання міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ
Ілюстративне фото
Фото: osce.org

У Мальтійському виставковому центрі в Та' Калі розпочалося щорічне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь у дводенному заході візьмуть міністри закордонних справ з 57 країн-учасниць ОБСЄ, зокрема - України. 

"Щойно прибув до Та' Калі, щоб головувати на відкритті 31-ї Ради міністрів ОБСЄ – важливої можливості для 57 країн-учасниць для знаходження реальних відповідей на спільні виклики безпеці та ухвалення важливих рішень, які посилять стійкість ОБСЄ в наступні роки", - написав у соцмережі Х чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Мальти Ян Борг.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на Мальту прибув голова МЗС Росії Сергій Лавров. Це його перша поїздка до країни ЄС від лютого 2022 року. В МЗС РФ пожалілися, що влада Мальти за день до засідання анулювала візу речниці Марії Захаровій.

Захарова у своєму телеграм-каналі написала, що рік тому офіційна Софія "заборонила їй пролітати над Болгарією в літаку російської делегації, що прямував на захід ОБСЄ в Македонії". Мальтійська влада ж анулювала візу прямо перед вильотом, повідомила вона. Влада Мальти ситуацію не коментувала.

  • Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний і керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік. Засідання Ради міністрів відбувається у країні, яка протягом року головує в організації. У 2024 році – це Мальта.
  • На зустрічі мають розглянути такі питання, як: погодження річного бюджету організації, а також визначення країни, яка головуватиме у 2026 році. Очікується, що війна РФ проти України також залишатиметься в центрі уваги виступів міністрів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies