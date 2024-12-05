На Мальті почалося засідання міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ

На зустрічі мають розглянути погодження річного бюджету організації, а також визначити країну, яка головуватиме у 2026 р.

У Мальтійському виставковому центрі в Та' Калі розпочалося щорічне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь у дводенному заході візьмуть міністри закордонних справ з 57 країн-учасниць ОБСЄ, зокрема - України.

"Щойно прибув до Та' Калі, щоб головувати на відкритті 31-ї Ради міністрів ОБСЄ – важливої можливості для 57 країн-учасниць для знаходження реальних відповідей на спільні виклики безпеці та ухвалення важливих рішень, які посилять стійкість ОБСЄ в наступні роки", - написав у соцмережі Х чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Мальти Ян Борг.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на Мальту прибув голова МЗС Росії Сергій Лавров. Це його перша поїздка до країни ЄС від лютого 2022 року. В МЗС РФ пожалілися, що влада Мальти за день до засідання анулювала візу речниці Марії Захаровій.

Захарова у своєму телеграм-каналі написала, що рік тому офіційна Софія "заборонила їй пролітати над Болгарією в літаку російської делегації, що прямував на захід ОБСЄ в Македонії". Мальтійська влада ж анулювала візу прямо перед вильотом, повідомила вона. Влада Мальти ситуацію не коментувала.