Агентка "Аліса": у США росіянку звинуватили у зв'язках із ФСБ

Федеральне бюро розслідувань США звинуватило росіянку Номму Зарубіну, яка проживає в Нью-Йорку, у наданні неправдивих свідчень з приводу її зв'язків з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Згідно з першим пунктом звинувачення, в квітні 2021 року під час допиту ФБР Зарубіна заявила, що вона не має контактів з представниками уряду або спецслужб РФ. У вересні 2023 року Зарубіна заявила, що представник ФСБ зв'язувався з нею "лише одного разу, щоб розпитати її про діяльність у США". При цьому, згідно з даними ФБР, увесь цей час вона перебувала на зв'язку з ФСБ та виконувала завдання за їх дорученням.

Зарубіна пообіцяла дати коментар для ЗМІ після погодження з адвокатом, але на момент опублікування цього матеріалу відповідей поки не надала. При цьому на своїй сторінці у Facebook вона написала, що "нікуди не ховається і не тікає" і "буде рада поговорити зі ЗМІ".

"Мати будь-які справи зі співробітниками правоохоронних органів США значно приємніше, ніж з людьми, які розповсюджують чутки/думку/шантаж", - написала вона.

Як випливає з обвинувального висновку, у грудні 2020 року уродженка Томська Зарубіна зустрілася з офіцером ФСБ у своєму рідному місті і підписала договір з російською спецслужбою. Відповідно до нього, вона мала допомагати російському відомству з "мережевим маркетингом". Зарубіна, якій надали кодове ім'я "Аліса", за даними ФБР, співпрацювала з російською спецслужбою приблизно до 2022 року. Вона допомагала знаходити та встановлювати контакти серед журналістів та експертів аналітичних центрів у США.

У червні 2024 року Зарубіна зізналася ФБР, що брехала з приводу своїх зв'язків із російськими спецслужбами під час попередніх допитів. Вона підтвердила, що вона кілька разів зустрічалася з агентом ФСБ із Томська та часто переписувалася з ним. Він доручив їй взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі у 2021 році, а також попросив знайти журналістів, які б позитивно висвітлили цю подію.

Зарубіна заявила, що вже не спілкується з цим агентом ФСБ, бо вона відчула, "що він маніпулює нею".

Крім того, Зарубіна зізналася, що станом до 2023 року вона була на зв'язку з офіцером ФСБ із Москви, з яким вона "раніше навчалася в університеті та з яким у неї склалися особисті стосунки". Він їй розповів, що його робота полягала в допиті співвітчизників, які приїжджають до Росії, але живуть і працюють у США.

Під час допитів ФБР Зарубіна також зізналася, що мала близькі особисті відносини з тодішнім заступником постійного представника РФ в ООН і що вона була на зв'язку з представниками Росспівробітництва.

21 листопада 2024 року за рішенням суду Зарубіну відпустили під заставу 25 тисяч доларів. У неї вилучили паспорт, заборонили покидати Нью-Йорк та спілкуватися з чиновниками іноземних держав, окрім представників російського консульства. Попереднє судове слухання у справі Зарубіної призначено на кінець грудня.

На сторінці Зарубіної в Instagram багато фото з відомими людьми. При цьому до 2022 року вона фотографувалася з російськими дипломатами та чиновниками, у тому числі постійним представником РФ в ООН Василем Небензею, його заступником Дмитром Полянським, послом РФ у США Анатолієм Антоновим, головою Татарстану Рустамом Мінніхановим.

Після 2022 її уподобання щодо вибору людей для спільних знімків дуже змінилися. Зарубіна викладала фото з опозиціонерами Леонідом Волковим та Любов'ю Соболь, письменником Віктором Шендеровичем, поетом Дмитром Биковим, колишньою спецпомічницею Президента США з європейських та російських справ Фіоною Гілл та експертами з вашингтонських аналітичних центрів, серед яких було чимало колишніх військових.

Нагадаємо, що у Великій Британії триває судовий процес над п'ятьма громадянами Болгарії, які шпигували на користь Росії в європейських державах.