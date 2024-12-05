Сьома ніч протестів у Грузії: мітингарі зменшили кількість піротехніки, поліція затримала опозиційного політика

Учора ввечері та цієї ночі в Грузії продовжилися антиурядові протести, викликані рішення уряду зупинити євроінтеграційний протест. Участь в акції у Тбілісі взяли декілька тисяч людей, повідомляє "Ехо Кавказу".

Цього разу мітингарі переважно відмовилися від використання піротехніки, а силовики їх не розганяли. Однак затримали одного з опозиційних лідерів Алеко Елісашвілі – голові партії "Громадяни" інкримінують напад на прихильника "Грузинської мрії", голову Національного конгресу азербайджанців Алі Бабаєва.

За даними слідства, це нібито відбулося 2 грудня на вулиці.

Окрім того, затримали лідера "Коаліції за зміни" Ніка Гварамію та одного з активістів.

Протести в Грузії

28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.

Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.

Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей.

Учора президент України доручив розробити санкції проти грузинської влади, яка "штовхає країну на очевидну залежність від Росії". Раніше санкцій проти керівників Грузії вже вжили деякі країни ЄС.