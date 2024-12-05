Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру Белфера при Гарвардській школі

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки і міжнародних відносин імені Белфера при Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді (США).

Про це повідомляється на сайті навчального закладу.

Зазначається, що Кулеба зосередиться на питаннях дипломатії, безпеки та зміцнення демократії, працюючи над стратегіями протидії автократії та побудови міжнародних коаліцій.

Він також планує написати книгу про останні роки, яка стане важливим документом про війну в Україні, та активно взаємодіятиме зі студентами і викладачами через лекції та семінари.

"Кулеба, який обіймав посаду головного дипломата України протягом перших двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є міжнародно визнаним одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобальним борцем за демократію, свободу, і стійкість... Він відіграв важливу роль у формуванні стратегічних альянсів, забезпеченні життєво необхідної військової та економічної допомоги та зміцненні стійкості демократії", - так охарактеризували Кулебу в Центрі.