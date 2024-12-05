Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру Белфера при Гарвардській школі

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки і міжнародних відносин імені Белфера при Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді (США).
Про це повідомляється на сайті навчального закладу.
Зазначається, що Кулеба зосередиться на питаннях дипломатії, безпеки та зміцнення демократії, працюючи над стратегіями протидії автократії та побудови міжнародних коаліцій.
Він також планує написати книгу про останні роки, яка стане важливим документом про війну в Україні, та активно взаємодіятиме зі студентами і викладачами через лекції та семінари.
"Кулеба, який обіймав посаду головного дипломата України протягом перших двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є міжнародно визнаним одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобальним борцем за демократію, свободу, і стійкість... Він відіграв важливу роль у формуванні стратегічних альянсів, забезпеченні життєво необхідної військової та економічної допомоги та зміцненні стійкості демократії", - так охарактеризували Кулебу в Центрі.
- 5 вересня Верховна Рада відправила у відставку Кулебу, який перебував на посаді голови МЗС із 2020 року. Замість нього призначили Анндрія Сибігу – заступника міністра закордонних справ, який раніше був заступником Андрія Єрмака.
- Кулеба був одним з небагатьох міністрів, які залишалися на посаді всі роки після формування нового кабінету міністрів Дениса Шмигаля в 2020 році.
- Уродженець Сум, Кулеба, почав працювати в системі міністерства закордонних справ у 2003 році. З 2010 працював у секретаріаті міністра МЗС та займався іміджем України за кордоном, співпрацею з міжнародними організаціями та відносинами з США.
- У 2013 році пішов з державної служби та очолив Фонд культурної дипломатії. Але вже в 2014 повернувся до МЗС на посаду Посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.
- У 2016 році призначений на посаду Постійного представника України при Раді Європи.
- З серпня 2019 року по березень 2020 року був віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Читайте інтерв'ю з ним на LB.ua "Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі".
- З 4 березня 2020 року призначений Міністром закордонних справ України.