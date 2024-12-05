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Угорщина ризикує втратити 1 млрд євро від ЄС, якщо не виконає настанови Брюсселя

Не схоже, щоб їй вдавалося. 

Угорщина ризикує втратити 1 млрд євро від ЄС, якщо не виконає настанови Брюсселя
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина ризикує втратити фінансування від Євросоюзу на суму 1 млрд євро, пише Politico з посиланням на декількох співрозмовників. Ці кошти заморозили через відступ політики країни від верховенства права.

Якщо Будапешт не проведе 17 встановлених Брюсселем кроків та не отримає схвалення від Єврокомісії до кінця року, то близько 1 млрд євро коштів, призначений для бідних угорських регіонів, будуть втрачені. Це – гранти та економічна допомога після пандемії, надання яких зупинили ще в 2022.

Заморожуванням коштів ЄС сподівався натиснути на уряд Віктора Орбана, аби він провів реформи. Комісар з питань бюджету Пьотр Серафін заявив, що кроки Угорщини щодо розблокування фінансування – "не зовсім те, на що ми сподівалися" після зустрічі у вівторок з Яношем Бокою – міністром з європейських справ Угорщини.

Реформи, які Угорщина має завершити, щоб переконати ЄС виділити фінансування, включають зміни до антикорупційного законодавства та законодавства про конфлікт інтересів.

Відповідно до власних правил ЄС, країна-член має два роки, щоб оскаржити заморозку фінансування. Угорщина ризикує назавжди втратити частину регіональних коштів із бюджету на 2022 рік, що становить понад 1 мільярд євро.

"Це великі гроші для будь-якої країни, але особливо для Угорщини", — сказав дипломат ЄС на умовах анонімності. 

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