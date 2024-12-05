Словаччина закриває генеральне консульство в Санкт-Петербурзі

Його діяльність припиняється з 31 грудня 2024 року.

Уряд Словаччини прийняв рішення про закриття генерального консульства у Санкт-Петербурзі.

Уряд Словаччини прийняв рішення про закриття генерального консульства у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила пресслужба генконсульства Словаччини.

Зазначається, що його діяльність припиняється з 31 грудня 2024 року.

“Що стосується громадян Російської Федерації, то Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає своїх послуг”, - йдеться у повідомленні.

Водночас громадяни РФ можуть і надалі подавати заяви на отримання віз, посвідки на проживання або перевірку підписів, переклади та завірення ксерокопій і копій документів у посольстві Словаччини в Москві.