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Мая Санду звільнила міністра енергетики Молдови

Прем'єр просить парламент запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Мая Санду звільнила міністра енергетики Молдови
Фото: euneighbourseast.eu

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про звільнення міністра енергетики країни Віктора Парлікова, якого звинуватили у провалі плану подолання енергетичної кризи.

Як пише Reuters, разом із Парліковим прем'єр-міністр Дорін Речан також ініціював відставку ще двох посадовців в державних енергетичних компаніях. Він також звернувся до парламенту із запитом на оголошення надзвичайного стану в економіці, щоб уряд міг оперативно ухвалювати рішення щодо опалювального сезону.

Кадрові рішення прем'єр пояснив нездатністю міністра та менеджерів забезпечити країні альтернативний шлях закупівлі газу після того, як 31 грудня з високою ймовірністю Україна припинить транзит своєю територією блакитного палива з РФ. 

Щорічно Молдова отримувала від Росії близько 2 мільярдів кубічних метрів газу, які, згідно із домовленостями, спрямовувала у непідконтрольне Кишиневу Придністров'я, взамін отримуючи електроенергію за низькою фіксованою ціною.

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