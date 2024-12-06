Мая Санду звільнила міністра енергетики Молдови

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про звільнення міністра енергетики країни Віктора Парлікова, якого звинуватили у провалі плану подолання енергетичної кризи.

Як пише Reuters, разом із Парліковим прем'єр-міністр Дорін Речан також ініціював відставку ще двох посадовців в державних енергетичних компаніях. Він також звернувся до парламенту із запитом на оголошення надзвичайного стану в економіці, щоб уряд міг оперативно ухвалювати рішення щодо опалювального сезону.

Кадрові рішення прем'єр пояснив нездатністю міністра та менеджерів забезпечити країні альтернативний шлях закупівлі газу після того, як 31 грудня з високою ймовірністю Україна припинить транзит своєю територією блакитного палива з РФ.

Щорічно Молдова отримувала від Росії близько 2 мільярдів кубічних метрів газу, які, згідно із домовленостями, спрямовувала у непідконтрольне Кишиневу Придністров'я, взамін отримуючи електроенергію за низькою фіксованою ціною.