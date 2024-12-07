Мер-демократ Нью-Йорка натякнув на перехід до республіканців

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс, який під час обрання три роки тому належав до Демократичної партії, дав поштовх чуткам щодо свого наміру перейти до табору політичних опонентів.

Як пише видання Politico, Адамса підозрюють у бажанні приєднатися до республіканців для того, щоб вирішити свої проблеми із законом. У вересні йому висунули корупційні обвинувачення.

На відміну від інших високопоставлених демократів, Адамс упродовж передвиборчої кампанії всіляко уникав критики Дональда Трампа. Також відомо, що найближчим часом у мера запланована зустріч із Томом Гоманом, який у адміністрації наступного президента відповідатиме за питання мігрантів.

Лояльність до Трампа та відсутність негативних висловлювань на адресу Ілона Маска можуть допомогти Адамсу домогтися від Білого дому скасування кримінальних справ проти нього або ж помилування у випадку, якщо дійде до судового вироку. Сам він стверджує, що "належить до американської партії, бо любить свою країну".

Цікаво, що мер Нью-Йорка вже змінював свою партійну "прописку" - адже з 1995 до 2002 року був в лавах Республіканської партії.