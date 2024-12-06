ЗМІ: в районі будівлі Міноборони Сирії відбулась атака безпілотниками

В столиці Сирії Дамаску відбулась атака дронами в районі будівлі міністерства оборони країни.
Про це повідомляє турецьке видання Milliyet з посиланням на місцеві джерела.
“Атака безпілотників-камікадзе була здійснена в районі розташування будівлі радіо та телебачення і Міністерства оборони в центрі Дамаска”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в Дамаску було чутно інтенсивну стрілянину.
- У Сирії повстанці захопили головне місто на сході країни Дейр-ез-Зор і головний прикордонний перехід з Іраком Абу-Камаль. Сирійські урядові війська й іракські бойовики, які підтримують Іран, покинули місто до того, як туди увійшли повстанці.
-
Сирійські моніторингові сервіси повідомили, що станом на 6 грудня повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, взяття під контроль якого дозволить їм перерізати головну дорогу постачання.
-
5 грудня сирійська армія оприлюднила заяву про передислокацію військ із міста Хама після того, як у населений пункт увійшли повстанці.