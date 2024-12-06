ЗМІ: в районі будівлі Міноборони Сирії відбулась атака безпілотниками

Також в районі удару знаходяться будівлі радіо та телебачення.

В столиці Сирії Дамаску відбулась атака дронами в районі будівлі міністерства оборони країни.

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet з посиланням на місцеві джерела.

“Атака безпілотників-камікадзе була здійснена в районі розташування будівлі радіо та телебачення і Міністерства оборони в центрі Дамаска”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Дамаску було чутно інтенсивну стрілянину.