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ЗМІ: в районі будівлі Міноборони Сирії відбулась атака безпілотниками

Також в районі удару знаходяться будівлі радіо та телебачення.

ЗМІ: в районі будівлі Міноборони Сирії відбулась атака безпілотниками
Дамаск (ілюстративне фото)
Фото: stranz.ru

В столиці Сирії Дамаску відбулась атака дронами в районі будівлі міністерства оборони країни.

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet з посиланням на місцеві джерела.

“Атака безпілотників-камікадзе була здійснена в районі розташування будівлі радіо та телебачення і Міністерства оборони в центрі Дамаска”, - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в Дамаску було чутно інтенсивну стрілянину.

  • У Сирії повстанці захопили головне місто на сході країни Дейр-ез-Зор і головний прикордонний перехід з Іраком Абу-Камаль. Сирійські урядові війська й іракські бойовики, які підтримують Іран, покинули місто до того, як туди увійшли повстанці.

  • Сирійські моніторингові сервіси повідомили, що станом на 6 грудня повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, взяття під контроль якого дозволить їм перерізати головну дорогу постачання.

  • 5 грудня сирійська армія оприлюднила заяву про передислокацію військ із міста Хама після того, як у населений пункт увійшли повстанці.

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