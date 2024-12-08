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США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці

У переліку- боєприпаси для HIMARS і безпілотні авіаційні системи.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
робота HIMARS
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Міністерство оборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Окрім боєприпасів для ракетних систем та безпілотних літальних апаратів, пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти нашій державі відновити свої сили та наростити й підтримувати бойову міць.

У переліку:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • безпілотні авіаційні системи;
  • обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Це двадцять другий пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена. 

У пентагоні наголосили, що США продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами через «Рамштайн» і її пов'язані коаліції за можливостями, щоб надати Україні підтримку, необхідну для перемоги у війні.

  • Агенція Reuters нині повідомила, що адміністрація Байдена працює над новою стратегією у допомозі Києву. Йдеться про те, аби взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її з американських збройових запасів.
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