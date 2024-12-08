США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці

У переліку- боєприпаси для HIMARS і безпілотні авіаційні системи.

Міністерство оборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті відомства.

Окрім боєприпасів для ракетних систем та безпілотних літальних апаратів, пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти нашій державі відновити свої сили та наростити й підтримувати бойову міць.

У переліку:

боєприпаси для HIMARS;

безпілотні авіаційні системи;

обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Це двадцять другий пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена.

У пентагоні наголосили, що США продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами через «Рамштайн» і її пов'язані коаліції за можливостями, щоб надати Україні підтримку, необхідну для перемоги у війні.