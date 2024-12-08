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Українське МЗС закликало нову сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом

За словами Сибіги, зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Українське МЗС закликало нову сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом
Фото: Вікіпедія

Українське міністерство закордонних справ закликало нову сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипвідомства. 

"Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі. Всюди, де присутні російські військові чи найманці, вони несуть лише смерть, розруху, нестабільність та беззаконня", – зазначили у міністерстві. 

Також нагадали, що саме Москва спонукала режим Башара Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької та Луганської областей, що змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини зі злочинним асадівським режимом. 

"Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском", – зазначили у відомстві. 

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У міністерстві наголосили, що упродовж десятиліть асадівський режим нехтував інтересами власного народу заради збереження влади, перетворивши Сирію на країну-вигнанця, яка спиралася на захист та підтримку інших диктаторських режимів. Його падіння вчергове свідчить, що Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Так завжди було та завжди буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на підтримку РФ.  

"Події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України", – йдеться у повідомленні. 

Крах режиму Асада також суттєво послабить експансіонізм Росії, яка роками використовувала сирійську територію, її ресурси та людей як плацдарм для поширення деструктивного впливу на Близькому Сході, розхитування регіональної стабільності та безпеки, створення осередків загроз для сусідніх із Сирією держав.

Як наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства. Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог заради розбудови ефективно функціонуючих державних інституцій.

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