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Тижнева кількість атак знову зросла, на перше місце за кількістю вийшов Времівський напрямок

На Курахівському напрямку боїв було лише незначно менше. 

Тижнева кількість атак знову зросла, на перше місце за кількістю вийшов Времівський напрямок
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Протягом тижня відбулося 1273 зіткнення із росіянами. Окупанти зосередили основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському, Времівському і Куп'янському напрямках. Росія завдала 10 ракетних ударів (16 ракет), 192 авіаударів (284 КАБи), провела понад 27 000 обстрілів (106 – із реактивних систем залпового вогню). 

На Харківському напрямку росіяни здійснили 37 атак у районі населених пунктів Вовчанськ, Липці та Високі Яруги. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового, де захисники відбили 67 атак.

На Лиманському захисники відбили 94 атаки у районах Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Ямполівки, Надії і Макіївки. 

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у районі Білогорівки. 

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 27 атаку у районах Часового Яру і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 42 штурми неподалік Торецька, Деліївки та Щербинівки. 

На Покровському напрямку захисники відбили 281 атаку окупантів. Основні зусилля росіяни зосереджували в населених пунктах Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Дачинське, Зелене, Новий Труд, Жовте і Чумацьке. 

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати у районах Сонцівки, Старих Тернів, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Антонівки та Успенівки. Тут захисники відбили 327 атак.

На Времівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 366 атак у районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів і Благодатного.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських військ у напрямку Нестеренки. 

На Придніпровському напрямку росіяни провели 29 атак на позиції захисників.

У Курській області триває операція, там відбили 143 атаки росіян. Росіяни продовжують завдавати ударів по своїй території КАБами. 

  • Минулого тижня загальна кількість зіткнень становила 1412, а на першому місці по відбитих атаках був Курахівський напрямок. На Времівському, де нині було найбільше боїв, тижнем раніше їх нарахували майже утричі менше: 126.
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