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Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок ударів по Херсонській області

Ворог цілив по житлових кварталах. 

Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок ударів по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Учора, в неділю, унаслідок російських ударів по Херсону і області загинула одна людина, вісім поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Гаврилівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram. 

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід і приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

  • Херсонська область зазнає російських ударів щоденно. Зокрема, ворог "полює" дронами за мешканцями Херсона.
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