Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок ударів по Херсонській області

Учора, в неділю, унаслідок російських ударів по Херсону і області загинула одна людина, вісім поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Гаврилівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід і приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.