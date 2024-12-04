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Партизани виявили фейкові оборонні позиції росіяни в Євпаторії

Агенти "Атеш" виявили як боєздатні точки з крупнокаліберним озброєнням, так і імітаційні споруди.

Партизани виявили фейкові оборонні позиції росіяни в Євпаторії
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали оборонні позиції російських військових в Євпаторійському районі в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

"Агенти виявили безліч оборонних споруд, розташованих у стратегічно важливих точках Євпаторійського району. Серед позицій виявлено як реальні бойові точки з великокаліберним озброєнням для боротьби з дронами, так і фейкові об'єкти, створені для відвернення уваги", — пише "Атеш".

Агенти виявили на окремих ділянках посилене спостереження. У районах поблизу санаторіїв росіяни встановили блокпости, а рух цивільного транспорту обмежили. Російські військові значно збільшили свою присутність у цих зонах.

"Видно, що окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони, проте наші агенти продовжують виявляти їхні реальні вразливості", — йдеться у повідомленні.

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