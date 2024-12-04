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Сили оборони: російська армія намагається закріпитися в острівній зоні на Херсонському напрямку

Росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах ТОТ Херсонщини та Запоріжжя.

Сили оборони: російська армія намагається закріпитися в острівній зоні на Херсонському напрямку
Війна із Росією
Фото: Генштаб

На Херсонському напрямку російська армія постійно проводить штурмові дії у спробах закріпитися в острівній зоні.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати", — зазначив речник.

За даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

"Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти", – додав офіцер.

Волошин підтвердив, що командуванню Збройних сил України відома інформація про накопичення ворогом 300 катерів. За словами військового, Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

  • За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовуючи наявні засоби.
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