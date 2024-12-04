Генштаб ЗСУ: на Курщині зафіксували 20 атак росіян, 12 уже відбили

Станом на 16.00 4 грудня ситуація на фронті залишається складною і напруженою. Від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, від ворожих артилерійських обстрілів Сумщини та Чернігівщини з території Росії постраждали райони населених пунктів Олександрівка, Нововасилівка, Майське та Камінь.

На Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого, наші захисники відбили чотири атаки росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському противник 12 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, десять боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Точаться шість боїв.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбивають чотири атаки.

На Покровському противник вже здійснив 29 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника. По Мирнограду ворог завдав авіаудару.

Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбили 18 атак окупаційної армії, 12 атак тривають.

На Времівському тривають чотири атаки загарбників, всього за сьогодні противник здійснив 10 спроб просунутися вперед поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Придніпровському противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбників, вісім боєзіткнень триває.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовуючи наявні засоби.