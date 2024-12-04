На даний час артилерія виконує 90% вогневого ураження противника, заявив тимчасовий виконувач обов’язків командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Денисов під час презентації календаря «Лицарі пекельної заграви», присвяченого артилеристам – Героям України.

Фото: LB.ua Полковник Андрій Денисов

У відповідь на запитання LB.ua про стан забезпечення артилерії боєприпасами Денисов сказав: “Всі знають, що є якісь критичні ситуації, але наша артилерія не стоїть, вона виконує вогневе ураження противника. Звісно, не з тією кількістю боєприпасів, як хотілося б, але ми завдаємо максимальне ураження противнику. Якщо порівнювати ситуацію з попереднім періодом, то за 2023 і 2024 рік змінилась кількість артилерійських систем. Відповідно, збільшилась сама артилерія, гармати всіх напрямків, ну і кількість снарядів до них, які постачають наші партнери”.

Полковник Денисов подякував “усім партнерам, які роблять внесок для того, щоб перемога була за нами. Відповідно, ті зразки озброєння, які дають партнери з Франції, Німеччини, Великої Британії, — вони всі мають калібр 155 мм, виконують задачі на фронті і показують результат. Старі гармати калібру 152 ми теж використовуємо, до них надходять боєприпаси, закуплені і передані партнерами. Не в такій кількості, як би нам хотілось, але їх ми також використовуємо. Є проблеми з запасними частинами — бо гармати зношуються, при закупівлі боєприпасів, при постачанні, при виробництві калібру 152, — але ми їх все-одно застосовуємо. Є ще мінометні постріли калібру 60, 82, 120, реактивні системи залпового вогню. Вистачає, є чим працювати”.

Фото: LB.ua Полковник Андрій Денисов

На запитання, чи складають дрони конкуренцію артилерії на полі бою, полковник Денисов відповів, що це — “не конкуренти, а наші побратими. Ми зараз виконуємо одну задачу, головне — це перемога, а як це робиться — дронами чи артилерією, це неважливо. Наприклад, за умов, коли включений РЕБ противника, дрони не всі долітають, а артилерія виконує завдання.

Так, артилерія виконує левову частку вогневих уражень. Але завдяки дронам ми виявляємо противника вдалині від переднього краю. І якщо не буде коригування вогню артилерії тими ж дронами, то, відповідно, ми не зможемо влучно і своєчасно завдати вогневе ураження, а будемо бити “по хвостах”, вже на самій передній лінії”.

Як зазначив тво командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, “ми дуже швидко розвиваємося, та, на жаль, противник теж розвивається. Якщо порівняти 2022 і 2024 роки, і навіть 2023 і 2024, то умови війни сильно змінилися і вносять свої корективи. Зараз далеко не так, як було в 2022-му, 2023-му роках. Тому у кожній бригаді є власні підрозділи аеророзвідки, вони також проходять навчання і безпосередньо виконують задачі як в глибину від переднього краю, так і на лінії зіткнення”.

Фото: LB.ua під час презентації календаря «Лицарі пекельної заграви», присвяченого артилеристам – Героям України

Віктор Грудаков, військовий служби комунікації Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України в коментарі LB.ua розповів, що ця бригада “була створена для підтримки усіх піхотних бойових підрозділів НГУ після початку повномасштабного вторгнення. Бригада комплектувалась з військовослужбовців, які перейшли з інших частин Національної гвардії, а далі мобілізовували людей, приходили добровольці. Наші екіпажі працюють на різних ділянках, фактично, по всій лінії фронту. Ми змінюємо позиції, відповідно до потреби. Наша бригада працює з самохідними артилерійськими установками, які виробляються в Україні, це — “Богдана”. Це один з наших основних видів зброї. Бійці люблять “Богдану”, люблять на ній працювати, вона точна і якісна”.

Майор Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, Герой України Віталій Литвин відзначив: “Я дуже люблю всі вироби вітчизняного виробництва. Наша країна має найбільший у світі досвід з ведення сучасної війни. На превеликий жаль, цей досвід ще є у Російської Федерації. Але у нас є найбільший досвід збиття крилатих ракет і БПЛА — в РФ ще не навчилися так якісно збивати наші ракети і БПЛА, які б’ють по їхній території. І наші засоби - вони актуальні, вони модернізуються, відповідно до викликів і методів ведення сучасної війни.

Ми кажемо про міномети 60 калібру, про гаубиці вітчизняного виробництва 155 мм, які б’ють ворога — і ми на постійному зв’язку з виробником, і є фідбек, вітчизняну зброю ми можемо ремонтувати, модернізувати, виробляти артилерійські системи, рухатися в ногу з часом. Тому що, на превеликий жаль, багато наших партнерів можуть відставати від нас у засвоєнні саме бойового досвіду. Найцінніше: у нас є цей досвід, який ми потім матеріалізуємо в гармати, БПЛА, боєприпаси”.

Фото: LB.ua Герой України майор Віталій Литвин

На запитання, за що саме він любить артилерію, Литвин відповів: “На початку повномасштабного вторгнення, коли мені доводилося засинати під звуки наших гармат, — це викликало таке умиротворення у моїй душі та серці, що я міг спати, не жахався цих звуків. Тому що розумів, що це працюють наш сили. І як уже зазначав пан полковник, 90% вогневих завдань і знищення ворогів зараз виконує артилерія. Зрозуміло, що артилерія — боги війни, а дивізіон артилерійської розвідки — це очі цих богів”.

Фото: LB.ua Присвячений артилеристам календар

Календар «Лицарі пекельної заграви» зі збіркою портретів видатних воїнів сучасної України, героїв–артилеристів створений за сприяння Головного управління комунікацій ЗС України, Командування ракетних військ і артилерії ЗСУ Командування Сухопутних військ ЗСУ фотохудожником Романом Ніколаєвим (фотостудія R18 Studio).

Презентація відбулася у переддень Дня ракетних військ і артилерії України, який цьогоріч вперше в Україні відзначається 4 грудня, у день Святої Варвари – покровительки артилеристів і ракетників.

Полковник Денисов від імені командувача ракетних військ і артилерії подякував “за організацію цього проєкту, де вперше в історії Незалежної України зібрані світлини артилеристів – Героїв України. Для нас це дійсно історичний момент, тому що на даний час артилерія виконує 90% вогневого ураження противника”.

Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міністерства оборони України бригадний генерал Сергій Баранов відзначив, що у цьому році “нарешті ми будемо відзначати День ракетних військ і артилерії України так, як святкують наші партнери — члени НАТО, країни Європейського Союзу — вони всі святкують День артилериста в День Святої Варвари, 4 грудня”.

Фото: LB.ua Бригадний генерал Сергій Баранов

На жаль, сказав Баранов, “ми всі почали ставитись до війни як до буденності, і, на жаль, військова служба почала втрачати свою актуальність, всі до цього починають звикати. Сподіваюсь, що цей календар з портретами наших героїв, які захищають нашу батьківщину, знищують ворога і намагаються прискорити перемогу. Сподіваюсь, що завдяки цим календарям рівень відношення до армії трошки зросте. Всім хочу побажати: краще спати під звуки вогню своєї артилерії, ніж під звуки вогню противника. Та, безумовно, краще відпочивати в повній тиші. Я думаю, що ракетні війська та артилерія виконають свою роботу і перемога буде якнайшвидше”.

Декілька підписаних Героями України примірників календаря у подальшому будуть передані до Благодійного фонду «Реактивна пошта», який вже протягом 10-ти років забезпечує нагальні потреби артилеристів. Виручені з продажу на аукціоні кошти спрямовуватимуться на допомогу артилерійським підрозділам.

Фото: LB.ua Присвячений артилеристам календар

Україна цього року вперше відзначає День ракетних військ і артилерії 4 грудня. До цього День ракетних військ і артилерії відзначали 3 листопада, згідно з указом президента України 1997 року. Дата 3 листопада була пов’язана із початком операції зі звільнення Києва у 1943 році. 6 листопада 1943 року Київ було звільнено від військ нацистської Німеччини. 2 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив дату святкування Дня ракетних військ та артилерії з 3 листопада на 4 грудня — «з метою започаткування нових військових традицій».

4 грудня — це День вшанування святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів в європейській традиції - її вшановують ракетні війська та артилерія в Іспанії, Франції, Польщі, а також США. У Генштабі пояснили, що в Україні з такою ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії, адже попередня дата, 3 листопада, була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

Лицарі пекельної заграви. Фотокалендар

Андрій Головня

Микола Чобану

Денис Чубарев

Мукімбой Жумабоєв

Віталій Литвин

Олег Голіней

Родіон Кулагін

Сергій Мусієнко

Роман Качур

Олександр Юрковський

Володимир Потєшкін