На даний час артилерія виконує 90% вогневого ураження противника, заявив тимчасовий виконувач обов’язків командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Денисов під час презентації календаря «Лицарі пекельної заграви», присвяченого артилеристам – Героям України.
У відповідь на запитання LB.ua про стан забезпечення артилерії боєприпасами Денисов сказав: “Всі знають, що є якісь критичні ситуації, але наша артилерія не стоїть, вона виконує вогневе ураження противника. Звісно, не з тією кількістю боєприпасів, як хотілося б, але ми завдаємо максимальне ураження противнику. Якщо порівнювати ситуацію з попереднім періодом, то за 2023 і 2024 рік змінилась кількість артилерійських систем. Відповідно, збільшилась сама артилерія, гармати всіх напрямків, ну і кількість снарядів до них, які постачають наші партнери”.
Полковник Денисов подякував “усім партнерам, які роблять внесок для того, щоб перемога була за нами. Відповідно, ті зразки озброєння, які дають партнери з Франції, Німеччини, Великої Британії, — вони всі мають калібр 155 мм, виконують задачі на фронті і показують результат. Старі гармати калібру 152 ми теж використовуємо, до них надходять боєприпаси, закуплені і передані партнерами. Не в такій кількості, як би нам хотілось, але їх ми також використовуємо. Є проблеми з запасними частинами — бо гармати зношуються, при закупівлі боєприпасів, при постачанні, при виробництві калібру 152, — але ми їх все-одно застосовуємо. Є ще мінометні постріли калібру 60, 82, 120, реактивні системи залпового вогню. Вистачає, є чим працювати”.
На запитання, чи складають дрони конкуренцію артилерії на полі бою, полковник Денисов відповів, що це — “не конкуренти, а наші побратими. Ми зараз виконуємо одну задачу, головне — це перемога, а як це робиться — дронами чи артилерією, це неважливо. Наприклад, за умов, коли включений РЕБ противника, дрони не всі долітають, а артилерія виконує завдання.
Так, артилерія виконує левову частку вогневих уражень. Але завдяки дронам ми виявляємо противника вдалині від переднього краю. І якщо не буде коригування вогню артилерії тими ж дронами, то, відповідно, ми не зможемо влучно і своєчасно завдати вогневе ураження, а будемо бити “по хвостах”, вже на самій передній лінії”.
Як зазначив тво командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, “ми дуже швидко розвиваємося, та, на жаль, противник теж розвивається. Якщо порівняти 2022 і 2024 роки, і навіть 2023 і 2024, то умови війни сильно змінилися і вносять свої корективи. Зараз далеко не так, як було в 2022-му, 2023-му роках. Тому у кожній бригаді є власні підрозділи аеророзвідки, вони також проходять навчання і безпосередньо виконують задачі як в глибину від переднього краю, так і на лінії зіткнення”.
Віктор Грудаков, військовий служби комунікації Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України в коментарі LB.ua розповів, що ця бригада “була створена для підтримки усіх піхотних бойових підрозділів НГУ після початку повномасштабного вторгнення. Бригада комплектувалась з військовослужбовців, які перейшли з інших частин Національної гвардії, а далі мобілізовували людей, приходили добровольці. Наші екіпажі працюють на різних ділянках, фактично, по всій лінії фронту. Ми змінюємо позиції, відповідно до потреби. Наша бригада працює з самохідними артилерійськими установками, які виробляються в Україні, це — “Богдана”. Це один з наших основних видів зброї. Бійці люблять “Богдану”, люблять на ній працювати, вона точна і якісна”.
Майор Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, Герой України Віталій Литвин відзначив: “Я дуже люблю всі вироби вітчизняного виробництва. Наша країна має найбільший у світі досвід з ведення сучасної війни. На превеликий жаль, цей досвід ще є у Російської Федерації. Але у нас є найбільший досвід збиття крилатих ракет і БПЛА — в РФ ще не навчилися так якісно збивати наші ракети і БПЛА, які б’ють по їхній території. І наші засоби - вони актуальні, вони модернізуються, відповідно до викликів і методів ведення сучасної війни.
Ми кажемо про міномети 60 калібру, про гаубиці вітчизняного виробництва 155 мм, які б’ють ворога — і ми на постійному зв’язку з виробником, і є фідбек, вітчизняну зброю ми можемо ремонтувати, модернізувати, виробляти артилерійські системи, рухатися в ногу з часом. Тому що, на превеликий жаль, багато наших партнерів можуть відставати від нас у засвоєнні саме бойового досвіду. Найцінніше: у нас є цей досвід, який ми потім матеріалізуємо в гармати, БПЛА, боєприпаси”.
На запитання, за що саме він любить артилерію, Литвин відповів: “На початку повномасштабного вторгнення, коли мені доводилося засинати під звуки наших гармат, — це викликало таке умиротворення у моїй душі та серці, що я міг спати, не жахався цих звуків. Тому що розумів, що це працюють наш сили. І як уже зазначав пан полковник, 90% вогневих завдань і знищення ворогів зараз виконує артилерія. Зрозуміло, що артилерія — боги війни, а дивізіон артилерійської розвідки — це очі цих богів”.
Календар «Лицарі пекельної заграви» зі збіркою портретів видатних воїнів сучасної України, героїв–артилеристів створений за сприяння Головного управління комунікацій ЗС України, Командування ракетних військ і артилерії ЗСУ Командування Сухопутних військ ЗСУ фотохудожником Романом Ніколаєвим (фотостудія R18 Studio).
Презентація відбулася у переддень Дня ракетних військ і артилерії України, який цьогоріч вперше в Україні відзначається 4 грудня, у день Святої Варвари – покровительки артилеристів і ракетників.
Полковник Денисов від імені командувача ракетних військ і артилерії подякував “за організацію цього проєкту, де вперше в історії Незалежної України зібрані світлини артилеристів – Героїв України. Для нас це дійсно історичний момент, тому що на даний час артилерія виконує 90% вогневого ураження противника”.
Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міністерства оборони України бригадний генерал Сергій Баранов відзначив, що у цьому році “нарешті ми будемо відзначати День ракетних військ і артилерії України так, як святкують наші партнери — члени НАТО, країни Європейського Союзу — вони всі святкують День артилериста в День Святої Варвари, 4 грудня”.
На жаль, сказав Баранов, “ми всі почали ставитись до війни як до буденності, і, на жаль, військова служба почала втрачати свою актуальність, всі до цього починають звикати. Сподіваюсь, що цей календар з портретами наших героїв, які захищають нашу батьківщину, знищують ворога і намагаються прискорити перемогу. Сподіваюсь, що завдяки цим календарям рівень відношення до армії трошки зросте. Всім хочу побажати: краще спати під звуки вогню своєї артилерії, ніж під звуки вогню противника. Та, безумовно, краще відпочивати в повній тиші. Я думаю, що ракетні війська та артилерія виконають свою роботу і перемога буде якнайшвидше”.
Декілька підписаних Героями України примірників календаря у подальшому будуть передані до Благодійного фонду «Реактивна пошта», який вже протягом 10-ти років забезпечує нагальні потреби артилеристів. Виручені з продажу на аукціоні кошти спрямовуватимуться на допомогу артилерійським підрозділам.
- Україна цього року вперше відзначає День ракетних військ і артилерії 4 грудня. До цього День ракетних військ і артилерії відзначали 3 листопада, згідно з указом президента України 1997 року. Дата 3 листопада була пов’язана із початком операції зі звільнення Києва у 1943 році. 6 листопада 1943 року Київ було звільнено від військ нацистської Німеччини. 2 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив дату святкування Дня ракетних військ та артилерії з 3 листопада на 4 грудня — «з метою започаткування нових військових традицій».
- 4 грудня — це День вшанування святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів в європейській традиції - її вшановують ракетні війська та артилерія в Іспанії, Франції, Польщі, а також США. У Генштабі пояснили, що в Україні з такою ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії, адже попередня дата, 3 листопада, була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.