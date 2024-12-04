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У Нікополі Дніпропетровської області окупанти вбили літню жінку

У Мирівській громаді постраждав 64-річний чоловік.

У Нікополі Дніпропетровської області окупанти вбили літню жінку
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни атакували Нікополь дроном камікадзе. Загинула літня жінка. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Росіяни вбили 88-річну жінку, вдаривши дроном-камікадзе по Нікополю. Є в районі і постраждалий, у Мирівській громаді. По ній агресор також поцілив безпілотником", — зазначає Лисак.

Відомо, що 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій. Йому надали медичну допомогу на місці. Його стан задовільний.

  • У Куп'янську Харківської області ворожі війська атакували автомобіль ритуальної служби. Поранень зазнав водій авто.
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