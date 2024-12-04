У Нікополі Дніпропетровської області окупанти вбили літню жінку

Росіяни атакували Нікополь дроном камікадзе. Загинула літня жінка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни вбили 88-річну жінку, вдаривши дроном-камікадзе по Нікополю. Є в районі і постраждалий, у Мирівській громаді. По ній агресор також поцілив безпілотником", — зазначає Лисак.

Відомо, що 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій. Йому надали медичну допомогу на місці. Його стан задовільний.