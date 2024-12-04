Росіяни поранили двох жителів Херсонщини

Є поранені у Херсоні й Кіндійці.

4 грудня через російські атаки постраждали ще двоє жителів Херсонщини.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, у Кіндійці внаслідок атаки російського БпЛА отримала поранення жінка. Її забрали до лікарні з мінно-вибуховою травмою і уламковим пораненням ноги.

У Херсоні потрапив чоловік, котрий вдень потрапив під російський обстріл. Медики діагностували в нього вибухову і черепно-мозкову травми. Потерпілому надали необхідну допомогу.