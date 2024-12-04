Росіяни поранили двох жителів Херсонщини

4 грудня через російські атаки постраждали ще двоє жителів Херсонщини.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Так, у Кіндійці внаслідок атаки російського БпЛА отримала поранення жінка. Її забрали до лікарні з мінно-вибуховою травмою і уламковим пораненням ноги.
У Херсоні потрапив чоловік, котрий вдень потрапив під російський обстріл. Медики діагностували в нього вибухову і черепно-мозкову травми. Потерпілому надали необхідну допомогу.
- Минулої доби, 3 грудня, у Херсонській області російські окупанти вбили двох людей, ще п’ятьох поранили.