Поліція евакуювала ще трьох мешканців Куп'янського району

Поліцейські Харківщини евакуювали жителів Куп'янська з-під російських обстрілів.

Про це інформує Нацполіція Харківської області.

"Громадян вивезли на службовому автотранспорті у безпечне місце та передали волонтерам. 4 грудня працівники сектору превенції Куп'янського районного відділу поліції спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли з міста Куп’янськ та селища Куп’янськ-Вузловий чоловіка та двох жінок, які проживали під постійними обстрілами", — ідеться у повідомленні.

Поліція закликає мешканців Куп'янського району виїжджати.