Поліція евакуювала ще трьох мешканців Куп'янського району

Поліцейські Харківщини евакуювали жителів Куп'янська з-під російських обстрілів.
Про це інформує Нацполіція Харківської області.
"Громадян вивезли на службовому автотранспорті у безпечне місце та передали волонтерам. 4 грудня працівники сектору превенції Куп'янського районного відділу поліції спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли з міста Куп’янськ та селища Куп’янськ-Вузловий чоловіка та двох жінок, які проживали під постійними обстрілами", — ідеться у повідомленні.
Поліція закликає мешканців Куп'янського району виїжджати.
- В 11 населених пунктах Донеччини, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 126 неповнолітніх.