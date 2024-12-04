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Поліція евакуювала ще трьох мешканців Куп'янського району

Поліцейські закликають мешканців Куп'янського району евакуюватись. 

Поліція евакуювала ще трьох мешканців Куп'янського району
Фото: поліція Харківської області

Поліцейські Харківщини евакуювали жителів Куп'янська з-під російських обстрілів.

Про це інформує Нацполіція Харківської області.

"Громадян вивезли на службовому автотранспорті у безпечне місце та передали волонтерам. 4 грудня працівники сектору превенції Куп'янського районного відділу поліції спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли з міста Куп’янськ та селища Куп’янськ-Вузловий чоловіка та двох жінок, які проживали під постійними обстрілами", — ідеться у повідомленні.

Поліція закликає мешканців Куп'янського району виїжджати. 

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