Російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську, є жертви

Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків.

"Армія рф влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", — повідомив Синєгубов.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти вдарили КАБом по місту Куп`янськ Харківської області. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік.

Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, чоловік загинув.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies