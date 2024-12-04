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Російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську, є жертви

Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, чоловік загинув.

Російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську, є жертви
удари по Куп'янську
Фото: поліція Харківської області

Російські окупанти вдарили КАБом по місту Куп`янськ Харківської області. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", — повідомив Синєгубов. 

Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків. 

На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває.

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