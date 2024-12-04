Російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську, є жертви

Російські окупанти вдарили КАБом по місту Куп`янськ Харківської області. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Армія рф влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", — повідомив Синєгубов.
Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків.
На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває.
- У Куп'янську Харківської області ворожі війська атакували автомобіль ритуальної служби. Поранень зазнав водій авто.