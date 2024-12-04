Суд відправив під домашній арешт 17-річного співучасника смертельної ДТП у Дніпрі

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави 19-річному водієві BMW.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом строком на 60 діб 17-річному співучаснику смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Дніпрі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За клопотанням Західної окружної прокуратури міста Дніпра 17-річному пасажиру автомобіля BMW обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб", - ідеться в повідомленні.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб 19-річному водієві BMW.

Увечері 1 грудня водій автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту. Унаслідок події загинула 10-річна пасажирка Ford, водій автомобіля Ford і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесних ушкоджень.