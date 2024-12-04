ЮНЕСКО наполягає на ретельному розслідуванні загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Так в організації відреагували на звернення української сторони.

Міжнародна організація ЮНЕСКО наполягає на прозорому і ретельному розслідуванні трагічної загибелі у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це повідомив заступник гендиректора організації з питань комунікації та інформації Тауфік Джелассі, ідеться на сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Джелассі наголосив у листі, що ЮНЕСКО «залишається відданою питанню захисту прав журналістів та дотриманню принципів, закріплених у Резолюції Ради Безпеки ООН 2222, яка наголошує на захисті журналістів у зонах конфліктів як цивільних ociб». Також посадовець запевнив, що ЮНЕСКО й надалі докладатиме зусиль щодо захисту журналістів у всіх куточках світу та вимагатиме справедливості для тих, хто постраждав при виконанні службових обов’язків.

У Нацраді зазначили, що лист заступника генерального директора організації був відповіддю на неодноразові звернення постійного представництва України при ЮНЕСКО та активної роботи делегації України на 34-й сесії Міжурядової ради Міжнародної програми з розвитку комунікацій, що відбулася минулого місяця.

Заклик до ЮНЕСКО заклик вимагати розслідування загибелі української журналістки Вікторії Рощиної раніше передала голова Національної ради та Національного комітету IFAP України Ольга Герасим’юк.

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле теж відреагувала на звернення і закликала до розслідування, наголосивши, що безпека журналістів у зонах конфліктів повинна залишатися пріоритетом для міжнародної спільноти.

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