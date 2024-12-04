ЮНЕСКО наполягає на ретельному розслідуванні загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Міжнародна організація ЮНЕСКО наполягає на прозорому і ретельному розслідуванні трагічної загибелі у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.
Про це повідомив заступник гендиректора організації з питань комунікації та інформації Тауфік Джелассі, ідеться на сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Джелассі наголосив у листі, що ЮНЕСКО «залишається відданою питанню захисту прав журналістів та дотриманню принципів, закріплених у Резолюції Ради Безпеки ООН 2222, яка наголошує на захисті журналістів у зонах конфліктів як цивільних ociб». Також посадовець запевнив, що ЮНЕСКО й надалі докладатиме зусиль щодо захисту журналістів у всіх куточках світу та вимагатиме справедливості для тих, хто постраждав при виконанні службових обов’язків.
У Нацраді зазначили, що лист заступника генерального директора організації був відповіддю на неодноразові звернення постійного представництва України при ЮНЕСКО та активної роботи делегації України на 34-й сесії Міжурядової ради Міжнародної програми з розвитку комунікацій, що відбулася минулого місяця.
Заклик до ЮНЕСКО заклик вимагати розслідування загибелі української журналістки Вікторії Рощиної раніше передала голова Національної ради та Національного комітету IFAP України Ольга Герасим’юк.
Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле теж відреагувала на звернення і закликала до розслідування, наголосивши, що безпека журналістів у зонах конфліктів повинна залишатися пріоритетом для міжнародної спільноти.
Що відомо про зникнення Вікторії Рощиної
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня минулого року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- 10 жовтня стало відомо, що Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець проінформував ООН і МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, була підтверджена.
- Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження з кваліфікацією - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
- Досі тіло журналістки РФ не передала в Україну.