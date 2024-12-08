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Сили оборони: під час штурмів на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати

Сили оборони відбили ворожий штурм біля Нелипівки.

Сили оборони: під час штурмів на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати
Фото: AFP

Під час спроби штурмів позицій підрозділів Сил оборони на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати.

Про це розповіла речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"Окупанти застосували близько 20 одиниць техніки. 80 військових РФ на цих самокатах, мотоциклах і бойових броньованих машинах наступали на наші позиції", — каже вона.

За її словами, Силам оборони вдалося успішно відбити їхню атаку поблизу Нелипівки, знищити всю їхню техніку та знешкодити майже всю живу силу загарбників.  

  • Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення, половина з них на Покровському, Времівському та Курахівському напрямках.
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