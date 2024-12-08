Сили оборони: під час штурмів на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати

Під час спроби штурмів позицій підрозділів Сил оборони на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати.

Про це розповіла речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"Окупанти застосували близько 20 одиниць техніки. 80 військових РФ на цих самокатах, мотоциклах і бойових броньованих машинах наступали на наші позиції", — каже вона.

За її словами, Силам оборони вдалося успішно відбити їхню атаку поблизу Нелипівки, знищити всю їхню техніку та знешкодити майже всю живу силу загарбників.