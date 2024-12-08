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Сили ППО знищили 28 ворожих дронів, 46 безпілотників локаційно втрачено

Уночі РФ атакувала Україну 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Сили ППО знищили 28 ворожих дронів, 46 безпілотників локаційно втрачено
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 8 грудня противник РФ атакувала Україну 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні.

Фото: повітряні сили

46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині,  пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

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