Керівник ЦПД: Росія здійснила чимало пусків «шахедів», які накопичувала в останні дні

Станом на 21.55 Повітряні сили ЗСУ оприлюднили інформацію про напрямки руху ворожих безпілотників:

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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