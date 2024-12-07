Керівник ЦПД: Росія здійснила чимало пусків «шахедів», які накопичувала в останні дні

Росія здійснила кілка пусків «шахедів». Ворог накопичував БпЛА упродовж останніх кількох днів.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
«Чимало пусків БпЛА, ворог проводив накопичення «шахедів» протягом крайніх днів, знизивши звичну інтенсивність», - зазначив Коваленко.
Станом на 21.55 Повітряні сили ЗСУ оприлюднили інформацію про напрямки руху ворожих безпілотників:
- група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
- декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
- декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
- декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
- група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.