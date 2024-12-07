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У Десантно-штурмових військах впроваджено "Відзнаку оператора БПЛА"

Нею нагороджуватимуть десантників-операторів дронів.

У Десантно-штурмових військах впроваджено "Відзнаку оператора БПЛА"

У Десантно-штурмових військах Збройних Сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ – “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”.

Про це повідомила пресслужба ДШВ. 

"Даною відзнакою нагороджуються військовослужбовці підрозділів безпілотних літальних апаратів. Зокрема оператори та навідники FPV-дронів, крил, бомберів, ударних дронів за професіоналізм, відвагу та високий рівень майстерності, проявлені під час виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА, що сприяло збереженню життя особового складу та завдало значних втрат противнику", - йдеться в повідомленні.

Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.

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