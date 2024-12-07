У Десантно-штурмових військах Збройних Сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ – “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”.

Про це повідомила пресслужба ДШВ.

"Даною відзнакою нагороджуються військовослужбовці підрозділів безпілотних літальних апаратів. Зокрема оператори та навідники FPV-дронів, крил, бомберів, ударних дронів за професіоналізм, відвагу та високий рівень майстерності, проявлені під час виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА, що сприяло збереженню життя особового складу та завдало значних втрат противнику", - йдеться в повідомленні.

Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.