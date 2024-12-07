Головне за ніч та ранок суботи, 7 грудня: майже 180 боєзіткнень, наслідки удару по Кривому Рогу, День жалоби на Запоріжжі

Нічна повітряна атака, 177 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

За інформацією ДСНС, у Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої особи. Таким чином, загинули 3 людей, 17 постраждали, з них 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до 26.

У лікарнях залишаються 12 людей, інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей — дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Знищене СТО.

7 грудня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу. Впродовж доби армія РФ завдала по 11 населених пунктах Запорізької області 276 ударів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень.

Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 751 910 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 7 грудня РФ завдала удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакувала інші області 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Станом на 08.30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Ще 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.

Очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, після чого висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Шольц також запевнив, що він та його помічники перебувають на постійному контакті з командою обраного президента США, зокрема його радниками з питань національної та міжнародної безпеки.

Тема війни в Україні для канцлера відіграє важливу роль у розрізі майбутніх дострокових виборів: суперник Шольца Фрідріх Мерц, який очолює Християнсько-демократичний союз, закликає до збільшення підтримки України та надання дальнобійних ракет Taurus, чому голова уряду вперто чинить опір.

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