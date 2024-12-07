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У Запорізькій області оголошено День жалоби

Впродовж доби армія РФ завдала 276 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області оголошено День жалоби

7 грудня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу. Впродовж доби армія РФ завдала 276 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російська армія здійснила 19 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новоандріївці, Новопавлівці та Малій Токмачці.

161 російських БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новоданилівки, Новоандріївки та Новодарівки. 89 артилерійських ударів прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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