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Шольц після дзвінка Трампу заявив про "спільну стратегію щодо України"

Канцлер на прямому зв'язку з командою безпекових радників майбутнього президента.

Шольц після дзвінка Трампу заявив про "спільну стратегію щодо України"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, після чого висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Як пише Reuters, канцлер сформулював у розмові свій ключовий принцип у цьому питанні, який полягає у "неможливості будь-яких рішень без надання слова українському народу".

Шольц також запевнив, що він та його помічники перебувають на постійному контакті з командою обраного президента США, зокрема його радниками з питань національної та міжнародної безпеки.

Тема війни в Україні для канцлера відіграє важливу роль у розрізі майбутніх дострокових виборів: суперник Шольца Фрідріх Мерц, який очолює Християнсько-демократичний союз, закликає до збільшення підтримки України та надання дальнобійних ракет Taurus, чому голова уряду вперто чинить опір.

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