Нацспротив: росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України

Раніше цих нелегалів завезли на ТОТ для роботи на будівництві.

росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України (ілюстративне фото)

Російські окупанти вербують на ТОТ України нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до своєї армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Робітників, яких спочатку звозили на будівництво, тепер через тиск змушують укладати контракт з армією РФ”, - йдеться у повідомленні.

Нелегалів вербують до армії росіян, оскільки зменшилась потреба в їх послугах через зменшення темпів будівництва в часи будівельної кризи, яка розпочалася у РФ.

Окупанти погрожують нелегалам депортацією з забороною на в’їзд. Водночас у разі укладання контракту з армією загарбників їх обіцяють не відправляти на лінію зіткнення.