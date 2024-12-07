Нацспротив: росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти вербують на ТОТ України нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до своєї армії.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Робітників, яких спочатку звозили на будівництво, тепер через тиск змушують укладати контракт з армією РФ”, - йдеться у повідомленні.
Нелегалів вербують до армії росіян, оскільки зменшилась потреба в їх послугах через зменшення темпів будівництва в часи будівельної кризи, яка розпочалася у РФ.
Окупанти погрожують нелегалам депортацією з забороною на в’їзд. Водночас у разі укладання контракту з армією загарбників їх обіцяють не відправляти на лінію зіткнення.