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Нацспротив: росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України

Раніше цих нелегалів завезли на ТОТ для роботи на будівництві.

Нацспротив: росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України
росіяни вербують нелегалів до своєї армії на тимчасово окупованих територіях України (ілюстративне фото)
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти вербують на ТОТ України нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до своєї армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Робітників, яких спочатку звозили на будівництво, тепер через тиск змушують укладати контракт з армією РФ”, - йдеться у повідомленні.

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Нелегалів вербують до армії росіян, оскільки зменшилась потреба в їх послугах через зменшення темпів будівництва в часи будівельної кризи, яка розпочалася у РФ.

Окупанти погрожують нелегалам депортацією з забороною на в’їзд. Водночас у разі укладання контракту з армією загарбників їх обіцяють не відправляти на лінію зіткнення.

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