Головне за п’ятницю, 6 грудня: удар по Кривому Рогу, атака на Запоріжжя, понад 160 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 163 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1017-й день повномасштабної війни.

рятувальна операція у Кривому Розі 6 грудня 2024 року

6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу, повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Пізніше міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція.

"На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні. Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу", - додав Вілкул.

Згодом Лисак заявив, що у лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів.

"За інформацією на зараз, постраждалих – 13", - додав очільник області.

У ДСНС зазначили, що поранених уже 16, ще одна людина може перебувати під завалами.

Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

6 грудня російські окупанти атакували Запорізьку область.

За оновленими даними ДСНС станом на 20:16, 10 людей загинули, ще 20 - поранені, серед них двоє дітей віком 4 й 11 років. Один чоловік - у вкрай важкому стані. Також спалахнула станція технічного обслуговування.

Крім того, у деяких громадах є проблеми з електроенергією.

«Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють», - додав Федоров.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 грудня відбулося 163 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень за день відбулась на Покровському напрямку, ще 35 боєзіткнень - на Курахівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 грудня – в новині.

Силам оборони передали першу партію дрона-ракети "Пекло" українського виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це озброєння вже має підтверджене бойове застосування. "Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися", – сказав він.

Це не перша дрон-ракета, яку виготовляє Україна. У серпні президент повідомив про успішне застосування "Паляниці", а нині ця зброя вже вийшла в серійне виробництво.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 7 грудня.

Для побутових споживачів діятиме одна черга відключень упродовж 9.00-20.00.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть із 8.00 по 21.00.

«Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - додали в Укренерго.

Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори, повідомляє румунське бюро Радіо Свобода. Рішення не підлягає оскарженню.

У суді зазначили, що скасування ухвалили згідно зі ст. 146 румунської конституції. Весь виборчий процес уряд відновить "у повному обсязі" в нову дату. Коли саме – поки неясно.

У другому турі президентських виборів мали змагатися Келін Джорджеску (22,94% у першому турі) і Олена Ласконі (19,17%). З невеликим відривом від неї був чинний глава уряду Марчел Чолаку (19,14%).

Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними.

Келін Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!