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Окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів було поранено цивільну особу.

Окупанти обстріляли сім громад Сумщини
Окупанти обстріляли сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 грудня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 148 вибухів.

Зокрема, Миропільську громаду обстріляли з РСЗВ, внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення.

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Великописарівську громаду атакували мінометами та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами, по Есманьській - з мінометів, а по Середино-Будській та Дружбівській - дронами.

Білопільську громаду російська армія атакувала з артилерії, мінометів та дронами.

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