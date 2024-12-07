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ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія

Балтійські країни проти дозволу деяким компаніям Євросоюзу і далі працювати з росіянами.

ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Фото: ukrinform.ua

Видання Politico з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах стверджує, що двома країнами, які не дали схвалити 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії, стали Литва та Латвія.

При цьому наголошується, що балтійські країни заблокували домовленість через те, що вона передбачала продовження дозволу деяким європейським компаніям і надалі працювати з росіянами. 

Такі винятки ЄС запровадив ще у 2022 році через нібито "складнощі з виходом із російського ринку". Проте цією схемою почали відверто зловживати для отримання політичного виправдання не припиняти бізнес з РФ.

Провідні країни блоку, Франція та Німеччина, не були готові прибрати таку можливість із тексту підсумкового санкційного документа, тому рішення так і не було ухвалене. Але Єврокомісія обіцяла врахувати зауваження Литви та Латвії при підготовці наступного пакету обмежень. 

 

  

 

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