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Ворожі дрони атакували Київщину: уламки пошкодили будинки

Постраждалих серед населення немає.

Ворожі дрони атакували Київщину: уламки пошкодили будинки
Фото: ДПСУ

Внаслідок падіння уламків "шахедів" у Київській області пошкоджені вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі та господарські приміщення.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Чергова нічна атака ворожих БПЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — повідомляє Кравченко.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.

У ніч на 7 грудня РФ завдала удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакувала інші області 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

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