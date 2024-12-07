Ворожі дрони атакували Київщину: уламки пошкодили будинки

Внаслідок падіння уламків "шахедів" у Київській області пошкоджені вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі та господарські приміщення.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Чергова нічна атака ворожих БПЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — повідомляє Кравченко.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.

У ніч на 7 грудня РФ завдала удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакувала інші області 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.