Уночі росіяни атакували Україну ракетою та 14 дронами. ППО знищила 7 "шахедів"

6 безпілотників локаційно втрачено, ще один повернувся в Росію.

У ніч на 7 грудня завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакував 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08.30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Фото: Повітряні сили

Ще 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.

Упродовж доби ворог завдавав авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка.