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Зеленський: Друга партія F-16 від Данії вже в Україні

Літаки з першої партії вже збивають російські ракети.

Зеленський: Друга партія F-16 від Данії вже в Україні
Фото: ОПУ

В Україну прибула друга партія F-16 від Данії.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", ідеться у повідомленні президента.

Володимир Зеленський додає, що "якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор".

Президент подякував данському народу та Прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен.

  • У листопаді прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала прибуття шести винищувачів F-16 в Україну.
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