В. о. мера Чернігова Ломако заявив, що йде з посади через тиск

Причиною такого рішення став конфлікт з керівниками військових адміністрацій.

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов'язків міського голови, Олександр Ломако подає заяву про звільнення. Про це він заявив у відеозверненні.

За його словами, керівники військових адміністрацій "взяли місто в облогу", заблокували роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для Збройних сил України.

Вони вимагають, за твердженням Ломако, його відходу з виборної посади.

Ломако також заявив, що "двоє призначених згори так званих “військових адміністраторів” два роки поспіль намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради і прошу її розглянути на найближчій сесії...", - додав Ломако.