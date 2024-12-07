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В. о. мера Чернігова Ломако заявив, що йде з посади через тиск

Причиною такого рішення став конфлікт з керівниками військових адміністрацій.

В. о. мера Чернігова Ломако заявив, що йде з посади через тиск
Олександр Ломако
Фото: Facebook/Олександр Ломако

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов'язків міського голови, Олександр Ломако подає заяву про звільнення. Про це він заявив у відеозверненні. 

За його словами, керівники військових адміністрацій "взяли місто в облогу", заблокували роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для Збройних сил України.

Вони вимагають, за твердженням Ломако, його відходу з виборної посади.

Ломако також заявив, що "двоє призначених згори так званих “військових адміністраторів” два роки поспіль намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради і прошу її розглянути на найближчій сесії...", - додав Ломако.

  • У 2020 році Ломако був обраний секретарем Чернігівської міськради. У лютому 2023 року призначений в. о. мера Чернігова замість відстороненого судом від повноважень Владислава Атрошенка.
  • У листопаді 2024 Ломако заявив, що міська військова адміністрація використовує свої повноваження для блокування міських питань. Це може призвести до зупинки громадського транспорту, закриття лікарні та інших негативних наслідків. 
  • Раінше Ломако повідомляв, що фракція "Слуга народу" та низка інших депутатів Чернігівської міської ради проігнорували пленарне засідання, через що 14 військових підрозділів не отримають вчасно допомогу від міста на 38 млн грн.
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