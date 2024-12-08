За тиждень РФ втратила в Україні 11 240 військових та понад 1,1 тисячі техніки

За тиждень Сили оборони знищили 11240 окупантів та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 1 по 8 грудня втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 50 танків
- 202 бойових броньованих машини
- 135 артилерійських систем
- 4 установки ППО
- 458 одиниць автотехніки
- 16 одиниць спецтехніки
Крім цього, Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів.