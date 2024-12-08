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За тиждень РФ втратила в Україні 11 240 військових та понад 1,1 тисячі техніки

Сили оборони знищили пів сотні ворожих танків, 4 установкки ППО та 268 БпЛА.

За тиждень РФ втратила в Україні 11 240 військових та понад 1,1 тисячі техніки
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За тиждень Сили оборони знищили 11240 окупантів та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 1 по 8 грудня втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 50 танків
  • 202 бойових броньованих машини
  • 135 артилерійських систем
  • 4 установки ППО
  • 458 одиниць автотехніки
  • 16 одиниць спецтехніки

Крім цього, Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР.

  • За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів.  
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