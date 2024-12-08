За тиждень РФ втратила в Україні 11 240 військових та понад 1,1 тисячі техніки

За тиждень Сили оборони знищили 11240 окупантів та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 1 по 8 грудня втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

50 танків

202 бойових броньованих машини

135 артилерійських систем

4 установки ППО

458 одиниць автотехніки

16 одиниць спецтехніки

Крім цього, Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР.