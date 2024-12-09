Головне за ніч та ранок понеділка, 9 грудня: понад 190 боєзіткнень, бої на Времівському напрямку, вибух в центрі Донецька

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 9 грудня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває.

Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 191 боєзіткнення, ситуація залишається складною.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії ворога, а на Курахівському відбили 40 російських атак.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Тижнева кількість атак знову зросла, на перше місце за кількістю вийшов Времівський напрямок.

На Курахівському напрямку боїв було лише незначно менше.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 754 590 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У центрі окупованого Донецька вибухнув позашляховик, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зазначається, що внаслідок вибуху дві людини дістали серйозних поранень.

Деякі ЗМІ повідомляють, що підірвано авто начальника Оленівської колонії, де в липні 2022-го росіяни влаштували теракт проти військовополонених, унаслідок якого загинули не менше 50 українських полонених, близько 150 були поранені.

Втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни.

Про це у своєму виступі на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає "Голос Америки". Остін зазначив, що Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів, витративши їх на війну.

Він наголосив на важливості чинити опір Кремлю і підтримувати Україну і закликав своїх наступників дотримуватись цієї політики.

Серед успіхів США в стримуванні Путіна Остін вказав на те, що Контактна міжнародна група в форматі "Рамштайн" об'єднала союзників України і забезпечила понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для України. "Разом ми допомогли Україні пережити повномасштабну атаку найбільшого війська в Європі", – наголосив Остін.

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