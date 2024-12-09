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У Києві та восьми областях ввели додаткову чергу відключень світла

Споживання електроенергії  залишається високим і відповідає сезонним показникам.

У Києві та восьми областях ввели додаткову чергу відключень світла
Фото: Чернігівська ОДА

У Києві та 8 областях України введена додаткова черга відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК  "Укренерго".

"Сьогодні, 9 грудня, обсяг застосування заходів обмеження у деяких регіонах змінений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях – вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно. 

В Укренерго наголосили, що споживання електроенергії  залишається високим і відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 9 грудня, станом на 6:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 грудня.  

Учора, 8 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у суботу, 7 грудня. 

Раніше повідомлялося, що в понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги споживачів

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