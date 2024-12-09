У Києві та восьми областях ввели додаткову чергу відключень світла

У Києві та 8 областях України введена додаткова черга відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 9 грудня, обсяг застосування заходів обмеження у деяких регіонах змінений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях – вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.

В Укренерго наголосили, що споживання електроенергії залишається високим і відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 9 грудня, станом на 6:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 грудня.

Учора, 8 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у суботу, 7 грудня.

Раніше повідомлялося, що в понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги споживачів.