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Унаслідок удару по Кривому Рогу 6 грудня загинув помічник судді, який евакуював цінності з Маріуполя

В атакованій будівлі працювали, зокрема, відряджені судді та працівники апарату Донецького апеляційного суду. 

Унаслідок удару по Кривому Рогу 6 грудня загинув помічник судді, який евакуював цінності з Маріуполя
Галуст Галстян
Фото: Верховний Суд у Facebook

Унаслідок російського удару по будівлі Дніпровського апеляційного суду в Кривому Розі 6 грудня загинув працівник Донецького апеляційного суду Галуст Галстян. 

З 2020 року він працював у Донецькому апеляційному суді в Маріуполі. Про це повідомили в Верховному Суді. 

"Після початку повномасштабного вторгнення брав участь в евакуації документів та матеріальних цінностей з Маріуполя, а після зміни територіальної підсудності судових справ Донецького апеляційного суду шляхом її визначення Дніпровському апеляційному суду – переїхав до Кривого Рогу та продовжив працювати помічником судді", – йдеться у повідомленні.

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