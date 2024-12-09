Унаслідок удару по Кривому Рогу 6 грудня загинув помічник судді, який евакуював цінності з Маріуполя

Унаслідок російського удару по будівлі Дніпровського апеляційного суду в Кривому Розі 6 грудня загинув працівник Донецького апеляційного суду Галуст Галстян.

З 2020 року він працював у Донецькому апеляційному суді в Маріуполі. Про це повідомили в Верховному Суді.

"Після початку повномасштабного вторгнення брав участь в евакуації документів та матеріальних цінностей з Маріуполя, а після зміни територіальної підсудності судових справ Донецького апеляційного суду шляхом її визначення Дніпровському апеляційному суду – переїхав до Кривого Рогу та продовжив працювати помічником судді", – йдеться у повідомленні.