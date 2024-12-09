​Росія за тиждень застосувала проти України близько 500 КАБів, 400 дронів і майже 20 ракет, - Зеленський

Минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більше ніж 400 ударних безпілотників та майже 20 ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів", - сказав він.

"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", -додав президент.