У Литві завершили розслідування щодо політика, якого підозрюють у шпигунстві для РФ

У Литві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шпигуна-політика, який діяв у інтересах РФ.

Про це пише LRT.

Зазначається, що підозри у шпигунстві на користь Росії висунули імовірно колишньому члену еміграційних організацій Едуарду Манову.

За словами правоохоронців, політик належить до партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", має подвійне громадянство Литви та Росії. Він збирав інформацію та передав її російським службам.

Відомо, що літній підозрюваний приїхав до Литви після депортації і діяв приблизно з 2018 року. Прокурори припускають, що підозрюваний мав доступ до високопосадовців у період, коли його партія була при владі. Це могло дати йому можливість контактувати з міністрами, лідерами уряду та державними службовцями.

"Досудове розслідування розпочато в січні поточного року за фактом встановлення особи, яка, за даними спецслужб, була завербована та надала інформацію Головному управлінню Генштабу Російської Федерації (ГРУ)...Розслідування проходило дуже складно... і це одне із найскладніших розслідувань", – зазначили у прокуратурі.

Шпигунові вдалося зібрати не секретну, але чутливу інформацію, пов'язану із політичною ситуацією і яку Росія могла використати для впливу на внутрішню політику Литви.

У прокуратурі зазначають, що під час розслідування було виявлено та вилучено складне обладнання зв'язку, призначене для шпигунства, через яке зашифрована інформація передавалася та приймалася російськими службами за допомогою радіозв'язку. Секретний зв'язок використовувався за чітко визначеним графіком.

"Людині було поставлено завдання стежити як за політичним полем, так і за нашою оборонною підготовкою, також проводилися зустрічі НАТО, тобто здійснювати всю можливу розвідку, як про політичну, так і про економічну ситуацію", – зазначили у прокуратурі.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте країни заявила, Манова, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, можуть позбавити литовського громадянства.

Зараз підозрюваний перебуває під під вартою з січня.