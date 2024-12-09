Росія добудувала перший з двох фрегатів для ВМС Індії. Індійський міністр оборони назвав це "важливою віхою" у відносинах

Сьогодні в порту Калінінграда ввели в експлуатацію останній фрегат, який Росія побудувала для військово-морських сил Індії, пише The Guardian. Корабель INS Tushil оснащений багатофункціональними ракетами .
Участь у церемонії взяв індійський міністр оборони. Він назвав це "важливою віхою" у відносинах з росіянами.
Домовленість про побудову росіянами двох фрегатів для Індії країни досягнули ще в 2016 році. Згідно з планом, Росія має побудувати ще одне судно, повідомляла India News Network.
Журналісти The Guardian звернули увагу на те, що протягом повномасштабної війни Індія ходить по "дипломатичному канату", намагаючись допомогти Україні гуманітарно і при цьому не засуджувати російський напад.
- Отримання цих кораблів від Росії суперечить санкціям, писало Bloomberg.
- За даними Politico, Україна покладає надії на Індію щодо її спроможності допомогти закінчити війну.