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Росія добудувала перший з двох фрегатів для ВМС Індії. Індійський міністр оборони назвав це "важливою віхою" у відносинах

Міністр особисто прибув на церемонію введення в експлуатацію. 

Росія добудувала перший з двох фрегатів для ВМС Індії. Індійський міністр оборони назвав це "важливою віхою" у відносинах
Фото: India News Network

Сьогодні в порту Калінінграда ввели в експлуатацію останній фрегат, який Росія побудувала для військово-морських сил Індії, пише The Guardian. Корабель INS Tushil оснащений багатофункціональними ракетами . 

Участь у церемонії взяв індійський міністр оборони. Він назвав це "важливою віхою" у відносинах з росіянами. 

Домовленість про побудову росіянами двох фрегатів для Індії країни досягнули ще в 2016 році. Згідно з планом, Росія має побудувати ще одне судно, повідомляла India News Network.

Журналісти The Guardian звернули увагу на те, що протягом повномасштабної війни Індія ходить по "дипломатичному канату", намагаючись допомогти Україні гуманітарно і при цьому не засуджувати російський напад. 

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