Міністр особисто прибув на церемонію введення в експлуатацію.

Сьогодні в порту Калінінграда ввели в експлуатацію останній фрегат, який Росія побудувала для військово-морських сил Індії, пише The Guardian. Корабель INS Tushil оснащений багатофункціональними ракетами .

Участь у церемонії взяв індійський міністр оборони. Він назвав це "важливою віхою" у відносинах з росіянами.

Домовленість про побудову росіянами двох фрегатів для Індії країни досягнули ще в 2016 році. Згідно з планом, Росія має побудувати ще одне судно, повідомляла India News Network.

Журналісти The Guardian звернули увагу на те, що протягом повномасштабної війни Індія ходить по "дипломатичному канату", намагаючись допомогти Україні гуманітарно і при цьому не засуджувати російський напад.