Через сильні дощі кілька річок на острові Ява вийшли з берегів.

В Індонезії внаслідок повені загинули щонайменше 10 людей, серед них троє дітей. Двоє осіб вважаються зниклими безвісти, пише DW.

Зсуви, спричинені сильними дощами, зійшли на горбисті села на головному індонезійському острові Ява.

Повені та зсуви були спровоковані проливним дощем у районі Сукабумі провінції Західна Ява минулого тижня. Через сильні дощі кілька річок вийшли з берегів.

Постраждали понад 170 сіл, понад 3 тисячі людей залишили свою домівки. У всьому регіоні зруйновані мости, дороги та будинки.

На відео, які ширяться в соціальних мережах, видно, як дороги перетворюються на каламутні коричневі ріки, а паводкові води виривають дерева з корінням.

Проливні дощі з жовтня по березень часто викликають повені та зсуви в Індонезії.

Total dua orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Senin (2/12) lalu. Bencana alam yang terjadi jelang dini hari tersebut turut memaksa 180 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. pic.twitter.com/ZUTJHdfLvo — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 6, 2024

Rangga Firmansyah/Xinhua/picture alliance

У листопаді щонайменше 12 людей загинули через повінь і зсуви грунту на Шрі-Ланці. Смертоносні повені та зсуви є звичайним явищем у Південній Азії, але експерти кажуть, що зміни клімату спричиняють частіші та суворіші екстремальні погодні умови.