Під час наступу сирійської опозиції загинуло понад 900 осіб, ‒ монітори

У Дамаску святкують повалення режиму Башара Асада, 8 грудня 2024 року

Під час наступу опозиції у Сирії загинуло понад 900 людей, серед яких 138 цивільних жителів.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на Сирійську обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії.

У SOHR заявили про щонайменше 910 людей, які були вбиті з моменту початку наступу опозиції 27 листопада.

Серед загиблих, окрім цивільних, є 380 сирійських солдатів і їхніх союзників-бойовиків, а також 392 повстанці.

Президент США Джо Байден заявив раніше, що Штати завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду диктатора Асада.

Вчора стало відомо, що Сили оборони Ізраїлю завдали ударів по авіабазах на півдні Сирії. ЦАХАЛ вдарив по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе.