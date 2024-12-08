Єврокомісар з оборони та космосу хоче бачити у новому бюджеті ЄС 100 млрд євро на оборону

Ключовим у питаннях оборони є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС було близько 100 мільярдів євро на оборону.

Про це пише Politico.

Поточний семирічний бюджет загальним обсягом понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону. Це лише одна з фінансових "революцій", які пропонує Кубілюс.

Він є першим комісаром ЄС з питань оборони та космосу. Ця посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та Сполученими Штатами.

За словами єврокомісара, ключовим є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.

"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", – сказав він.

Реконструкція збройової промисловості блоку "вимагатиме великих грошей", і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про збільшення витрат Європи на оборону ще на 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття.

Кубілюс попередив, що знайти ці гроші буде нелегко, але без них усі оборонні плани залишаються "теоретичними".

Кошти можуть бути отримані від збільшення бюджету блоку, випуску спільних боргових зобов’язань або від пом’якшення правил для таких установ, як Європейський інвестиційний банк, щоб полегшити інвестування у виробників зброї, чи від комбінацій цих ідей.

Кубілюс припустив, що ЄС має переглянути свої фіскальні правила у питаннях витрат на оборону. Наразі блок обмежує країни-члени дефіцитом бюджету не більше 3 відсотків ВВП і державним боргом не більше 60 відсотків ВВП.

За словами єврокомісара, він уже із колегою з питань бюджету, поляком Пьотром Серафіном, і той "розуміє, що захист дійсно є пріоритетом".

Ключовою частиною роботи Кубілюса є забезпечення кращої координації оборонної промисловості Європи, роздробленої між багатьма країнами-членами. Нова ініціатива ЄС, Європейська програма оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро, має допомогти досягти цього. Однак країни-члени ЄС сперечаються про те, який доступ до готівки повинні мати компанії, що не входять до ЄС.

Деякі країни на чолі з Францією хочуть, щоб фонд мав девіз "купуй європейське", тоді як інші, зокрема Польща, Нідерланди та Німеччина, відкриті до більш гнучких критеріїв прийнятності.

Кубілюс каже, що у ЄС потрібно розвивати власну промисловість, однак багато ключових систем зброї, наприклад, такі, що наносять точні удари великої дальності, просто не виробляються в блоці, тому потрібно буде закуповувати їх у Сполучених Штатів або в інших партнерів.

Новий жорсткий підхід ЄС до Росії також означає набагато тісніші відносини з НАТО. Незважаючи на те, що штаб-квартири обох установ розташовані в Брюсселі, вони традиційно підтримували між собою незалежні відносини: Альянс опікувався військовими питаннями, а ЄС зосереджувався на торгівлі та регулюванні.

Тепер Кубілюс хоче кращих зв’язків. Він сказав про те, що ЄС повинен дивитися на майбутній звіт НАТО про прогалини в спроможності, який вимагатиме створення 49 нових бригад, 1500 танків і 1000 артилерійських знарядь – як орієнтир щодо пріоритетів промислових витрат ЄС.