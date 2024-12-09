“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що вперше поспілкувався з Сі після виборів

Востаннє політики особисто зустрічалися в червні 2019 року на полях саміту “Групи двадцяти” в Японії.

Трамп заявив, що вперше поспілкувався з Сі після виборів
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив, що протягом останніх днів він спілкувався з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це стало першим чітким свідченням прямого контакту між політиками після переобрання колишнього президента США на посаду в листопаді, пише Bloomberg.

В інтерв’ю каналу NBC Трамп розповів, що вони спілкувалися ще минулого тижня, не уточнюючи, коли це було і про що йшлося під час розмови. Востаннє вони особисто зустрічалися в червні 2019 року на полях саміту “Групи двадцяти” в Японії.

“У мене була угода з президентом Сі, з яким я дуже добре ладнав”, ‒ сказав Трамп, маючи на увазі попередні переговори щодо обмеження надходження фентанілу в США.

Ремарки Трампа чітко демонструють, що “між Пекіном і табором Трампа відновилися контакти на найвищому рівні”. 

Розмова із Сі відбулася після спілкування Трампа з лідерами провідних торговельних партнерів Вашингтона ‒ прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Республіканець раніше погрожував запровадити мита у відповідь на нелегальну імміграцію та торгівлю наркотиками, зокрема фентанілом.

Підписуйтесь на наш Google News

Минулого тижня Трамп призначив колишнього сенатора Девіда Пердью послом США у Китаї.

Видання додає, що дві найбільші економіки світу готуються до нового протистояння після того, як Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв застосувати 60% податку на товари, імпортовані з Китаю, ‒ це той рівень, який знищить торгівлю між країнами.

Пекін також посилює торгову напруженість, забороняючи експорт кількох матеріалів із високотехнологічним та військовим застосуванням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies