Трамп заявив, що вперше поспілкувався з Сі після виборів

Востаннє політики особисто зустрічалися в червні 2019 року на полях саміту “Групи двадцяти” в Японії.

Дональд Трамп заявив, що протягом останніх днів він спілкувався з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це стало першим чітким свідченням прямого контакту між політиками після переобрання колишнього президента США на посаду в листопаді, пише Bloomberg.

В інтерв’ю каналу NBC Трамп розповів, що вони спілкувалися ще минулого тижня, не уточнюючи, коли це було і про що йшлося під час розмови. Востаннє вони особисто зустрічалися в червні 2019 року на полях саміту “Групи двадцяти” в Японії.

“У мене була угода з президентом Сі, з яким я дуже добре ладнав”, ‒ сказав Трамп, маючи на увазі попередні переговори щодо обмеження надходження фентанілу в США.

Ремарки Трампа чітко демонструють, що “між Пекіном і табором Трампа відновилися контакти на найвищому рівні”.

Розмова із Сі відбулася після спілкування Трампа з лідерами провідних торговельних партнерів Вашингтона ‒ прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Республіканець раніше погрожував запровадити мита у відповідь на нелегальну імміграцію та торгівлю наркотиками, зокрема фентанілом.

Минулого тижня Трамп призначив колишнього сенатора Девіда Пердью послом США у Китаї.

Видання додає, що дві найбільші економіки світу готуються до нового протистояння після того, як Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв застосувати 60% податку на товари, імпортовані з Китаю, ‒ це той рівень, який знищить торгівлю між країнами.

Пекін також посилює торгову напруженість, забороняючи експорт кількох матеріалів із високотехнологічним та військовим застосуванням.