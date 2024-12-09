У Британії шторм залишив без електропостачання понад 100 000 споживачів

Станом на понеділок знеструмленими у зв'язку зі штормом у Великій Британії залишалися понад 60 000 людей, пише The Times. Двоє людей загинули, на дорогах та залізниці утворився хаос. Були ускладнення і для авіації.
Шторм, що отримав ім'я Даррег, вирував понад два дні. Він приніс сильні вітри та зливи.
За даними Асоціації енергетичних мереж (АЕМ), у неділю ввечері 118 000 людей були знеструмлені, і інженери серед ночі працювали над відновленням постачання. Рух потягів у деяких частинах Англії та Уельсу залишався перерваним, кілька ліній були закриті через повалені дерева та уламки.
Асоціація енергетичних мереж повідомила, що 97 % споживачів, які були знеструмлені, вже заживили. Але електроенергії не мають ще близько 66 000 споживачів.
У повідомленні асоціації зазначили, що вчора відправили відновлювати постачання понад 1500 інженерів та польового персоналу. Проте погодні умови залишалися надзвичайно складними, а Метеослужба оголосила жовте попередження у зв'язку з вітром в Англії та Уельсі
"Це означало, що вчора в деяких місцях для інженерів було надто небезпечно безпечно працювати. Тисячі інженерів, польового та допоміжного персоналу були знову мобілізовані сьогодні вранці, щоб підтримати клієнтів, усунути пошкодження та відновити живлення якомога швидше", – повідомили енергетики.
- Минулого місяця Британія також потерпала від шторму. Унаслідок негоди загинули не менше трьох людей. Були дані про ще декілька жертв аварій, але влада не змогла одразу визначити, чи вони були спричинені погодою.