У Британії шторм залишив без електропостачання понад 100 000 споживачів

Частині з них до ранку понеділка повернули електроенергію, але на територіях, де залишалася загроза, енергетики працювати не могли.

Станом на понеділок знеструмленими у зв'язку зі штормом у Великій Британії залишалися понад 60 000 людей, пише The Times. Двоє людей загинули, на дорогах та залізниці утворився хаос. Були ускладнення і для авіації.

Шторм, що отримав ім'я Даррег, вирував понад два дні. Він приніс сильні вітри та зливи.

За даними Асоціації енергетичних мереж (АЕМ), у неділю ввечері 118 000 людей були знеструмлені, і інженери серед ночі працювали над відновленням постачання. Рух потягів у деяких частинах Англії та Уельсу залишався перерваним, кілька ліній були закриті через повалені дерева та уламки.

Асоціація енергетичних мереж повідомила, що 97 % споживачів, які були знеструмлені, вже заживили. Але електроенергії не мають ще близько 66 000 споживачів.

У повідомленні асоціації зазначили, що вчора відправили відновлювати постачання понад 1500 інженерів та польового персоналу. Проте погодні умови залишалися надзвичайно складними, а Метеослужба оголосила жовте попередження у зв'язку з вітром в Англії та Уельсі

"Це означало, що вчора в деяких місцях для інженерів було надто небезпечно безпечно працювати. Тисячі інженерів, польового та допоміжного персоналу були знову мобілізовані сьогодні вранці, щоб підтримати клієнтів, усунути пошкодження та відновити живлення якомога швидше", – повідомили енергетики.